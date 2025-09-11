В Черкассах священник с топором в пакете напал на работников ТЦК: что известно

Как сообщается, во время проведения мероприятий оповещения в Черкассах совместным патрулем в составе военнослужащих Черкасского ОМТЦК и СП и представителей национальной полиции с целью проверки военно-учетных документов остановлено лицо, которое отказалось предоставить какие-либо документы и представляться.

В ходе общения гражданин начал вести себя агрессивно, на замечания полицейского и военнослужащих ТЦК и СП не реагировал.

В дальнейшем гражданин резко начал размахивать пакетом, в котором находился предмет похожий на топор. В результате чего один из военнослужащих получил два удара в область головы.

Во время задержания мужчина распылил баллончик раздражающего действия в лицо другого военнослужащего.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и карета скорой медицинской помощи.

Как отметили в ТЦК, личность гражданина была установлена, он находился в розыске, а также при себе кроме топора и баллончика с жидкостью раздражающего действия имел предмет похожий на пистолет.

Сейчас правоохранительными органами решается вопрос о внесении события в ЕРДР и привлечения гражданина к уголовной ответственности.

Как сообщают местные СМИ, мужчина, который ранил работника ТЦК топором, является священником УПЦ МП.

По информации источников "18000", нападающего зовут Андрей Шиманович. Он является своеобразным "православным блогером", который имеет аудиторию среди прихожан УПЦ МП.