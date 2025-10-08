В Черкассах больной эпилепсией умер в очереди на ВВК: что говорит ТЦК

В Черкассах умер военнообязанный, который ожидал в очереди на прохождение военно-врачебной комиссии. У него случился приступ эпилепсии, в результате которого он упал и ударился головой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черкасского областного ТЦК.
Как сообщается, 5 октября в Черкасский ОМТЦК был доставлен военнообязанный для составления административных материалов за нарушение правил воинского учета.
6 октября в составе команды он был направлен для представления военнообязанных на рассмотрение в рекрутинговую группу рекрутингового центра.
Находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК при многопрофильной больнице интенсивного лечения, у военнообязанного случился приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой.
Увидев это военнослужащие подбежали к военнообязанному с целью оказания первой медицинской помощи и вызвали врачей вышеупомянутого медицинского учреждения. По прибытию медиков, пострадавший сразу был госпитализирован, но от полученной травмы скончался.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В соответствии с приказом начальника Черкасского ОМТЦК назначено и проводится служебное расследование.
"Черкасский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки всячески способствует проведению следствия с целью установления причин и обстоятельств, которые способствовали трагическому случаю", - отметили в ТЦК.
Напомним, ранее в Ровенской области во время пребывания в пункте сбора в ТЦК умер 34-летний военнообязанный Виталий Сахарук. Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть мужчины наступила из-за сердечной недостаточности.
Также известно о еще одном погибшем военнообязанном. В городе Смела Черкасской области мужчина умер во время перевозки в учебный центр. Трагический инцидент произошел 22 августа.
В Стрыйском районном центре комплектования также умер мужчина. Предварительная причина смерти - инфаркт, однако продолжается служебное расследование.