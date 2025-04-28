ua en ru
Пн, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Черкассах после обстрела призывают выключить газовые приборы: в чем дело

Понедельник 28 апреля 2025 15:15
UA EN RU
В Черкассах после обстрела призывают выключить газовые приборы: в чем дело Иллюстративное фото: в Черкассах после обстрела призывают выключить газовые приборы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вражеского обстрела в Черкассах есть повреждения объекта инфраструктуры. Горожан призывают срочно отключить все газовые приборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко.

По словам Бондаренко, сегодня, 28 апреля, Черкассы пережили длительную атаку беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. В результате атаки есть повреждения объекта инфраструктуры.

"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно отключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах", - добавил городской голова.

Мэр Черкасс отметил, что аварийные службы уже работают, а более подробная информация о ситуации в городе будет раскрыта в течение дня.

Обстрел Черкасс

Сегодня Черкассы и область атаковала группа "Шахедов". Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА около 08:30. Тогда же беспилотники двигались в направлении Золотоноши и Смелы.

Уже в 11:19 стало известно о беспилотнике над Черкассами. Как писали местные СМИ, город атаковали по меньшей мере десяток дронов.

По состоянию на 13:15 о пострадавших в результате атаки не сообщалось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Черкассы
NEWS
ВСУ потеряли Су-27 во время атаки дронов, пилот успел спастись: детали
ВСУ потеряли Су-27 во время атаки дронов, пилот успел спастись: детали
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию