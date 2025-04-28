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В Черкассах была слышна серия взрывов: город масштабно атаковали "Шахеды"

Понедельник 28 апреля 2025 13:16
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В Черкассах была слышна серия взрывов: город масштабно атаковали "Шахеды" Иллюстративное фото: в Черкассах была слышна серия взрывов 28 апреля (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром понедельника, 28 апреля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Под атакой оказался город Черкассы и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы, начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца и местные СМИ.

Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов в направлении Черкасс около 08:30. По их данным, беспилотники также двигались курсом на Золотоношу и Смелу.

В течение следующих нескольких часов воздушники предупреждали об угрозе дронов. В частности, в 11:19 сообщалось о российских дронах над Черкассами.

В то же время Табурец предупреждал местных о значительной угрозе от дронов. Около 09:30 он заявил о работе ПВО в Черкасской области и попросил не делать фото и видео. А также находиться в укрытиях.

В 11:54 он все еще заявлял об атаке дронов.

По информации местных СМИ, город атаковали не менее 10 вражеских "Шахедов".

По состоянию на 13:15 о пострадавших или последствиях атаки - не сообщалось.

Воздушные атаки России

В ночь на 27 апреля россияне атаковали Украину 149 дронами. Силы ПВО уничтожили 57 беспилотников, еще более 60 были потеряны. В Днепропетровской области зафиксированы серьезные разрушения: в Днепре повреждены магазины, выбиты окна в домах, пострадали местные предприятия.

Сегодня утром Российская Федерация запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

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