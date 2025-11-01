Очередные фейки роспропаганды о "зверствах" ВСУ: в ЦПД рассказали о цели распространения лжи

Российская пропаганда распространяет дезинформацию, как будто украинские военные минируют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям выезжать из города.

"Это типичный пример информационной операции, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины и запугивание гражданского населения", - утверждают в ЦПД.

В центре отмечают, что российская сторона не приводит никаких доказательств, не предоставляет фото или видеоподтверждений, только ссылается на слова одного из российских "военных экспертов".

Аналитики центра отмечают: Украина действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Зато именно Россия системно обстреливает гражданские объекты.

"Распространяя подобные фейки, пропагандисты пытаются оправдать собственные многочисленные преступления и переложить вину на Украину", - говорится в сообщении ЦПД.