Чергові фейки роспропаганди про "звірства" ЗСУ: у ЦПД розповіли про мету поширення брехні

Російська пропаганда розповісюджує дезінформацію, начебто українські військові мінують багатоповерхівки в Костянтинівці та забороняють місцевим жителям виїжджати з міста.

"Це типовий приклад інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію Сил оборони України та залякування цивільного населення", - стверджують у ЦПД.

У центрі наголошують, що російська сторона не наводить жодних доказів, не надає фото чи відеопідтверджень, лише посилається на слова одного з російських "воєнних експертів".

Аналітики центру наголошують: Україна діє відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Натомість саме Росія системно обстрілює цивільні об'єкти.

"Поширюючи подібні фейки, пропагандисти намагаються виправдати власні численні злочини та перекласти провину на Україну", - ідеться в повідомленні ЦПД.