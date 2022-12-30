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Очередное огненное ЧП в России: в центре Ростова-на-Дону произошел пожар возле вокзала

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Ростов-на-Дону, Россия, Пятница 30 декабря 2022 07:35
Очередное огненное ЧП в России: в центре Ростова-на-Дону произошел пожар возле вокзала Фото: в российском Ростове-на-Дону произошел пожар (t.me/news161ru)
Автор: Владимир Костырин

В Ростове-на-Дону (Российская Федерация) ночью произошел крупный пожар в центральном районе города около железнодорожного и автомобильного вокзалов.

Об этом 30 декабря сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские местные Telegram-каналы.

На месте происшествия работали пожарные и сотрудники МЧС.

Как уточняют очевидцы в местных пабликах, пожар произошел на пересечении переулка Доломановского и улицы Согласия. При этом жители Ростова также пишут о горящем здании на улице Сиверса и Гвардейской площади. Рядом расположены центральные вокзалы - железнодорожный и автомобильный.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Также не уточняется степень повреждений в результате пожаров.

В сети ночью 30 декабря опубликованы фото и видео с места огненного ЧП.

В центре Ростова-на-Дону в РФ произошел крупный пожар около вокзала (фото: t.me/news161ru / t.me/rostov_glavniy)

Ранее сообщалось, что 26 декабря в Новосибирске в РФ вспыхнул сильный пожар на складах, и площадь огня составляет около 2 тысяч квадратных метров. За день до этого 25 декабря в российской Кубани загорелся торговый центр "Вега". Кроме того, в тот же день в российском Курске слышали взрывы в районе аэродрома "Халино". А 23 декабря в Москве пожар вспыхнул в воинской части. Перед этим, 13 декабря, в Санкт-Петербурге произошел пожар на территории завода "Звезда", который производит двигатели для флота РФ.

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