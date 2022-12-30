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Чергова вогняна НП у Росії: у центрі Ростова-на-Дону сталася пожежа біля вокзалу

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Ростов-на-Дону, Росія, П'ятниця 30 грудня 2022 07:35
Чергова вогняна НП у Росії: у центрі Ростова-на-Дону сталася пожежа біля вокзалу Фото: у російському Ростові-на-Дону сталася пожежа (t.me/news161ru)
Автор: Володимир Костирін

У Ростові-на-Дону (Російська Федерація) вночі сталася велика пожежа в центральному районі міста біля залізничного та автомобільного вокзалів.

Про це 30 грудня повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські місцеві Telegram-канали.

На місці події працювали пожежники та працівники МНС.

Як уточнюють очевидці у місцевих пабліках, пожежа сталася на перетині провулка Доломановського та вулиці Згоди. При цьому жителі Ростова також пишуть про палаючу будівлю на вулиці Сиверса та Гвардійській площі. Поруч розташовані центральні вокзали - залізничний та автомобільний.

Площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів.

Що стало причиною займання - поки що невідомо. Також не уточнюється ступінь пошкоджень внаслідок пожеж.

У мережі вночі 30 грудня опубліковано фото та відео з місця вогняного НП.

У центрі Ростова-на-Дону в РФ сталася велика пожежа біля вокзалу (фото: t.me/news161ru / t.me/rostov_glavniy)

Раніше повідомлялося, що 26 грудня в Новосибірську в РФ спалахнула сильна пожежа на складах і площа вогню складає близько 2 тисяч квадратних метрів. За день до цього 25 грудня в російській Кубані спалахнув торговий центр "Вега". Крім того, того ж дня у російському Курську чули вибухи в районі аеродрому "Халіно". А 23 грудня в Москві пожежа спалахнула у військовій частині. Перед цим, 13 грудня, у Санкт-Петербурзі сталася пожежа на території заводу "Звезда", який виробляє двигуни для флоту РФ.

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