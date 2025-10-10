Очереди в метро и бешеные цены на такси: как Киев переживает транспортный коллапс после обстрела

Какой транспорт работает сейчас

Из-за отключения света в столице временно не курсируют некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты. Для обеспечения сообщения районов городские власти запустили резервные автобусы:

№37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки" (дублирует трамвай №8).

Кроме того, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами.

Специалисты "Киевпастранса" и энергетических служб работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение и стабилизировать движение транспорта.

Метро и электричка

Сейчас "красная" и "синяя" линии метрополитена работают в обычном режиме, а на "зеленой" линии поезда курсируют от станции "Сырец" до "Осокорки", интервал движения - 5 минут.

Метро остается основным видом транспорта, однако станции перегружены - люди массово используют подземку как укрытие и для поездок на работу.

Киевская кольцевая электричка курсирует по плану, хотя возможны незначительные задержки из-за пропуска приоритетных поездов. Временно изменена посадка пассажиров на станции Березняки - теперь она осуществляется с 3-4 платформ.

Цены на такси взлетели

В соцсетях сообщают о больших очередях и переполненных маршрутках, особенно на левом берегу. Из-за проблем с транспортом цены на такси в Киеве резко выросли.

Так, поездка от метро "Позняки" до Майдана Независимости сейчас стоит от 548 до 1308 гривен на стандартном автомобиле - в зависимости от сервиса перевозок.

Цены на такси в Киеве утром 10 октября (скриншот с сервисов такси)

Инфраструктура и ограничения

Из-за повреждения дома в Печерском районе перекрыт съезд с бульвара Леси Украинки на бульвар Николая Михновского в направлении станции метро "Лыбедская".

На левом берегу столицы часть школ и детсадов сейчас работает в формате Пунктов несокрушимости.

Городские власти призывают киевлян следить за обновлениями на официальных ресурсах "Киевпастранса" и КГГА, ведь движение транспорта корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме.