Очереди на границе с Польшей перед Пасхой: каким пунктом пропуска лучше воспользоваться

В последние дни значительно увеличилось количество людей на въезд в Украину. Это связано с тем, что многие украинцы возвращаются домой в канун пасхальных праздников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Кроме того, известно, что за сутки 4 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 70 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками пассажиропоток уменьшился еще на 11 тысяч человек.

"Государственная пограничная служба рекомендует для въезда менее загруженные пункты пропуска: "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница"", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, самые большие очереди образовались в пунктах пропусков "Шегини" и "Краковец". Они перегружены.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пунктах пропуска на западной границе Украины будет обустроена бесплатная WI-FI сеть.

Кроме этого украинцы массово возвращаются домой из-за границы. Поток людей на въезд в Украину за последние дни почти вдвое больше, чем на выезд.

В частности, на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Однако ситуация улучшилась. По состоянию на 3 апреля увеличение очередей на въезд в Украину из Польши наблюдалось только перед одним пунктом пропуска – "Шегини-Медика".

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