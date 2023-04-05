ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Очереди на границе с Польшей перед Пасхой: каким пунктом пропуска лучше воспользоваться

Новина українською →
Украина, Среда 05 апреля 2023 17:57
Очереди на границе с Польшей перед Пасхой: каким пунктом пропуска лучше воспользоваться Иллюстративное фото: увеличение очередей на въезд в Украину наблюдается перед одним пунктом пропуска (Getty Image)
Автор: Наталья Кава

В последние дни значительно увеличилось количество людей на въезд в Украину. Это связано с тем, что многие украинцы возвращаются домой в канун пасхальных праздников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Как сообщили в ведомстве, самые большие очереди образовались в пунктах пропусков "Шегини" и "Краковец". Они перегружены.

"Государственная пограничная служба рекомендует для въезда менее загруженные пункты пропуска: "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница"", - говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что за сутки 4 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 70 тысяч человек и 18 тысяч транспортных средств. По сравнению с предыдущими сутками пассажиропоток уменьшился еще на 11 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пунктах пропуска на западной границе Украины будет обустроена бесплатная WI-FI сеть.

Кроме этого украинцы массово возвращаются домой из-за границы. Поток людей на въезд в Украину за последние дни почти вдвое больше, чем на выезд.

В частности, на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Однако ситуация улучшилась. По состоянию на 3 апреля увеличение очередей на въезд в Украину из Польши наблюдалось только перед одним пунктом пропуска – "Шегини-Медика".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Государственная пограничная служба Граница с Украиной
NEWS
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
Визит Зеленского в Польшу: что об этом известно
DAILY
Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине