Черги на кордоні з Польщею перед Великоднем: яким пунктом пропуску краще скористатись

В останні дні значно збільшилась кількість людей в’їзд в Україну. Це пов'язано з тим, що багато українців повертаються додому напередодні великодніх свят.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Окрім цього відомо, що за добу 4 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів. Порівняно з попередньою добою пасажиропотік зменшився ще на 11 тисяч осіб.

Як повідомили у відомстві, найбільші черги утворились у пунктах пропусків "Шегині" та "Краковець". Вони перенавантажені.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у пунктах пропуску на західному кордоні України облаштують безкоштовну WI-FI мережу.

Окрім цього українці масово повертаються додому з-за кордону. Потік людей на в'їзд в Україну за останні дні майже удвічі більший, ніж на виїзд.

Зокрема, на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд до України напередодні Великодніх свят.

Однак ситуація покращилася. Станом на 3 квітня збільшення черг на в’їзд в Україну з Польщі спостерігалося лише перед одним пунктом пропуску - "Шегині-Медика".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.