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Черги на кордоні з Польщею перед Великоднем: яким пунктом пропуску краще скористатись

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Україна, Середа 05 квітня 2023 17:57
Черги на кордоні з Польщею перед Великоднем: яким пунктом пропуску краще скористатись Ілюстративне фото: збільшення черг на в’їзд в Україну спостерігається перед одним пунктом пропуску (Getty Image)
Автор: Наталія Кава

В останні дні значно збільшилась кількість людей в’їзд в Україну. Це пов'язано з тим, що багато українців повертаються додому напередодні великодніх свят.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Як повідомили у відомстві, найбільші черги утворились у пунктах пропусків "Шегині" та "Краковець". Вони перенавантажені.

"Державна прикордонна служба рекомендує для в’їзду менш завантажені пункти пропуску: "Угринів", "Рава-Руська", "Смільниця"", - сказано в повідомленні.

Окрім цього відомо, що за добу 4 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 70 тисяч осіб та 18 тисяч транспортних засобів. Порівняно з попередньою добою пасажиропотік зменшився ще на 11 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у пунктах пропуску на західному кордоні України облаштують безкоштовну WI-FI мережу.

Окрім цього українці масово повертаються додому з-за кордону. Потік людей на в'їзд в Україну за останні дні майже удвічі більший, ніж на виїзд.

Зокрема, на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд до України напередодні Великодніх свят.

Однак ситуація покращилася. Станом на 3 квітня збільшення черг на в’їзд в Україну з Польщі спостерігалося лише перед одним пунктом пропуску - "Шегині-Медика".

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