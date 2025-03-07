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Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации военным за аренду жилья

Пятница 07 марта 2025 13:39
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Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации военным за аренду жилья Иллюстративное фото: Кабмин утвердил порядок выплаты компенсации военным за аренду жилья (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты денежной компенсации военным за аренду ими жилых помещений.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок выплаты денежной компенсации за аренду жилья для военнослужащих, которые защищали независимость и территориальную целостность страны.

Компенсация предусмотрена для тех, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий, а также для лиц, чье жилье находится на территориях, где продолжаются боевые действия или временно оккупированных РФ.

Кроме того, помощь могут получить военные, которые проходят реабилитацию вдали от места жительства.

Размер компенсации зависит от населенного пункта: в Киеве, Львове, Днепре и Одессе он составляет два прожиточных минимума, в областных центрах - полтора, а в других населенных пунктах - один прожиточный минимум. Также правительство внесло изменения в постановление, которое определяет порядок предоставления субвенций местным бюджетам для поддержки ветеранов и демобилизованных военных.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украине удалось договориться об отдельном механизме возвращения из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных граждан. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отмечают, что согласно Третьей Женевской конвенции, именно тяжелобольные и тяжелораненые должны быть возвращены в первую очередь.

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