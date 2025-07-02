В "Дії" появятся отдельные услуги для ветеранов войны: что известно

В приложении "Дія" появится отдельный раздел услуг для ветеранов войны и семей погибших (умерших) военных. Он будет называться "Ветеран Pro".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Также предполагается, что ветераны войны и демобилизованные смогут просмотреть в "Дії" информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подать заявление на сопровождение.

В новом разделе "Ветеран Pro" будут услуги:

Предусмотрено создание отдельного раздела "Ветеран Pro" в мобильном приложении "Дія". Там будут услуги для:

Кабмин внес изменения в порядок использования Единого государственного веб-портала электронных услуг для автоматизации и цифровизации услуг.

Напомним, что в "Дії" появился первый сервис с искусственным интеллектом. ИИ-ассистент помогает находить услуги, справки, а в будущем с ним можно будет общаться голосом.

Также отметим, украинцы могут жениться через "Дію". С начала запуска услуги тысячи пар в Украине поженились онлайн через мобильное приложение.

Кроме того, в апреле Кабмин разрешил военным жениться через "Дію" вне очереди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.