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В "Дії" появятся отдельные услуги для ветеранов войны: что известно

Киев, Среда 02 июля 2025 15:35
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В "Дії" появятся отдельные услуги для ветеранов войны: что известно Фото: в "Дії" появятся отдельные услуги для ветеранов войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В приложении "Дія" появится отдельный раздел услуг для ветеранов войны и семей погибших (умерших) военных. Он будет называться "Ветеран Pro".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кабмин внес изменения в порядок использования Единого государственного веб-портала электронных услуг для автоматизации и цифровизации услуг.

Предусмотрено создание отдельного раздела "Ветеран Pro" в мобильном приложении "Дія". Там будут услуги для:

  • ветеранов войны,
  • пострадавших участников Революции Достоинства,
  • членов семей погибших (умерших) ветеранов войны,
  • членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

В новом разделе "Ветеран Pro" будут услуги:

  • подача заявлений и запросов на получение публичных услуг;
  • получение необходимой информации об услугах;
  • оформление соответствующих справок, выписок;
  • проведение опросов.

Также предполагается, что ветераны войны и демобилизованные смогут просмотреть в "Дії" информацию о деятельности специалистов по сопровождению и подать заявление на сопровождение.

Напомним, что в "Дії" появился первый сервис с искусственным интеллектом. ИИ-ассистент помогает находить услуги, справки, а в будущем с ним можно будет общаться голосом.

Также отметим, украинцы могут жениться через "Дію". С начала запуска услуги тысячи пар в Украине поженились онлайн через мобильное приложение.

Кроме того, в апреле Кабмин разрешил военным жениться через "Дію" вне очереди.

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Вооруженные силы Украины Дия Ветеран
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