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Из-за увеличения тревог. В Сумах могут перевести школы на дистанционное обучение

Фото:в Сумах могут перевести школы на дистанционное обучение (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Обучение в сумских школах могут перевести на дистанционную форму из-за резкого увеличения воздушных тревог в последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской городской военной администрации Алексея Дрозденко.

"Вниманию сумчан! Оценивая стремительный рост количества "воздушных тревог", военная администрация инициировала срочное собрание комиссии ТЭБ и ЧС по вопросам перевода обучения в заведениях среднего образования на дистанционный режим", - подчеркнул Дрозденко.

По данным начальника Сумской МВА, соответствующее решение должно быть принято уже 13 марта.

Удары РФ по Сумам

Напомним, россияне 7 марта совершили массовый обстрел Сум. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших.

В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбиты 135 окон и 10 дверей.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновные в атаке будут нести ответственность. Это обеспечат украинские защитники.

Сегодня же кафиры нанесли очередной удар по территории Сумской области. В результате атаки КАБами разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

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