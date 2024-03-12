Через збільшення тривог. В Сумах можуть перевести школи на дистанційне навчання

"До уваги сумчан! Оцінюючи стрімке зростання кількості "повітряних тривог", військова адміністрація ініціювала термінове зібрання комісії ТЕБ та НС з питанням переведення навчання в закладах середньої освіти на дистанційний режим", - наголосив Дрозденко.

За даними начальника Сумської МВА, відповідне рішення має бути ухвалене вже завтра, 13 березня.

Удари РФ по Сумах

Нагадаємо, росіяни 7 березня здійснили масовий обстріл Сум. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих.

Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що винні в атаці нестимуть відповідальність. Це забезпечать українські захисники.

Сьогодні ж окупанти завдали чергового удару по території Сумської області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.

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