В Кремле после обещаний не трогать налоги власти обсуждают повышение НДС до 22% и уже внесли в Госдуму законопроект о разовом сборе с банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В России нарастает налоговое давление на бизнес и финансовый сектор. Причина - затяжная война против Украины и стремительный рост бюджетного дефицита, который за восемь месяцев 2025 года достиг 4,19 трлн рублей, что почти вчетверо превышает плановые показатели.

Несмотря на публичные заявления российского диктатора Владимира Путина об отсутствии планов поднимать налоги, в Кремле уже обсуждают новое повышение ставки НДС с 20% до 22%.

Для российской экономики это станет неизбежным шагом, ведь сокращать расходы правительство не готово - ни в военной сфере, ни в социальных программах.

НДС как главный источник доходов

НДС остается ключевым источником доходов российского бюджета. В 2024 году он обеспечил почти 37% поступлений (13,5 трлн рублей). Последний раз ставка менялась в 2019 году - с 18% до 20%. Теперь же власти вынуждены снова идти на этот шаг, ведь другие налоги уже были повышены, но существенного эффекта не дали.

Прогнозы по дефициту бюджета на конец 2025 года колеблются в пределах 5-8 трлн рублей, тогда как запланированные на 2026 год 2,2 трлн выглядят нереалистично.

Почему сборы не спасают бюджет

Первыми новые решения ударят по банковскому сектору. В Госдуму внесен законопроект о разовом налоге в 10% на сверхприбыли кредитных организаций.

Модель повторяет схему 2023 года, когда аналогичный сбор с крупных компаний принес бюджету 315 млрд рублей. В этот раз правительство ожидает от банков около 200 млрд рублей - суммы, которая не способна перекрыть даже часть рекордного дефицита.

Такие шаги не являются стратегией развития, а лишь попыткой заткнуть дыры в бюджете. Налог на сверхприбыль в 2023 году не стал решающим инструментом, и нынешние нововведения тоже не принесут системного эффекта. Повышение НДС в России все более очевидно свидетельствует о глубоком финансовом кризисе.