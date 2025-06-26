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Банковскую систему России может ждать коллапс в течение года, - Bloomberg

Россия, Четверг 26 июня 2025 15:33
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Банковскую систему России может ждать коллапс в течение года, - Bloomberg Фото: Россию ждет коллапс в банковской сфере (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Оценки экспертов называют вероятность банковского коллапса на территории России "достижимой" уже к апрелю 2026 года, если не изменится экономическая ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Риск системного банковского кризиса

Российские банки предупреждают о нарастающих проблемах с невозвратными кредитами, которые могут спровоцировать банковский кризис в ближайшие 12 месяцев. Высокие процентные ставки и ухудшение платежеспособности клиентов приводят к неплатежам и скрытому росту долгов.

Официальные отчеты еще не фиксируют серьезного роста просрочек, но внутренние документы говорят об "оглушительной" разнице между данными и реальным положением дел. Банки оценивают объем безнадежных долгов в триллионы рублей и уже предпринимают меры по управлению рисками.

Рост проблемных долгов и кредитный кризис

В январе-феврале 2025 года корпоративный кредитный портфель российских банков сократился на 1,5 трлн рублей (19 млрд долларов). Одновременно банки фиксируют увеличение доли невозвратных розничных кредитов и опасаются дальнейшего роста "сомнительных" займов.

Аналитики ACRA и ЦМАКП прогнозируют умеренную вероятность системного кризиса к апрелю 2026 года. При снижении нового кредитования и усилении дефолтов риск усиливается. Регулятор отмечает концентрацию рисков у 13 крупнейших компаний, число которых за год удвоилось.

Позиция министров и центробанка

На Петербургском форуме министр экономики Максим Решетников предупредил о риске рецессии, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала это "необходимым охлаждением" после инфляционного бума. Министр финансов Антон Силуанов признал, что экономика переживает "холодный период".

Владимир Путин потребовал избежать стагнации и рецессии любой ценой. Между тем санкции и возможные новые ограничения ЕС и США на банковский сектор могут усилить давление на финансовую систему.

Последствия и прогнозы

Несмотря на рекордную прибыль банков в 2024 году (3,8 трлн рублей), ухудшение ситуации в промышленности и строительстве, а также долговое бремя госотраслей усугубляют кризис. Военный спрос вызвал рост ВВП на 4,5% в 2024 году, но в I квартале 2025 года рост замедлился до 1,4 %.

Для смягчения кредитного кризиса ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку до 20%, но ставки остаются на рекордном уровне.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени.

О реальном состоянии российской экономики свидетельствует сокращение объемов поставок по железной дороге.

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