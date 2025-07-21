Финансовый крах в РФ? Крупнейшие банки готовятся к долговому кризису, - разведка

Ведущие российские банки, в том числе "Сбербанк" и ВТБ готовятся к волне неплатежей по кредитам. Это связано с ухудшением финансового положения россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Согласно информации разведки, в конце 2025 - начале 2026 года многие заемщики в РФ начнут массово не платить по своим кредитам. Уже сейчас сумма долгов, по которым просрочены выплаты, выросла до 1,5 триллиона рублей (около 19,2 млрд долларов) - это рекорд за последние шесть лет.

В частности, в российском банке ВТБ установили, что доля проблемных кредитов достигла 5% и может вырасти до 7% в следующем году.

При этом глава "Сбербанка" Герман Греф во время собрания акционеров признал, что ситуация в 2026 году будет "нелегкой".

Как обратили внимание в СВР, несмотря на заявления о стабильности, в банковской системе РФ видны тревожные сигналы. Инвесторы начали выводить деньги из краткосрочных вложений. Впервые в этом году больше средств пошло в фонды, которые вкладываются в облигации, а не в те, что хранят деньги - туда уже поступило свыше 2,5 млрд долларов.

Еще один тревожный знак - рост мошенничества. В ВТБ говорят о всплеске схем, нацеленных на людей с кредитами, которые не могут их выплачивать. Проблемы с платежами возникают и у обычных клиентов, и у компаний, что увеличивает риск банковского кризиса.

В ответ банки начали активно обсуждать ситуацию внутри и чаще предлагать реструктуризацию долгов. Если всё продолжится в том же духе, Центробанк РФ, скорее всего, начнет точечно поддерживать банки.