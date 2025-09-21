Через затяжну війну Росія піднімає податки і готує удар по банках, - СЗРУ

У Кремлі після обіцянок не чіпати податки влада обговорює підвищення ПДВ до 22% і вже внесла до Держдуми законопроєкт про разовий збір з банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У Росії наростає податковий тиск на бізнес та фінансовий сектор. Причина - затяжна війна проти України та стрімке зростання бюджетного дефіциту, який за вісім місяців 2025 року сягнув 4,19 трлн рублів, що майже вчетверо перевищує планові показники.

Попри публічні заяви російського диктатора Володимира Путіна про відсутність планів піднімати податки, у Кремлі вже обговорюють нове підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%.

Для російської економіки це стане неминучим кроком, адже скорочувати витрати уряд не готовий - ні у військовій сфері, ні у соціальних програмах.

ПДВ як головне джерело доходів

ПДВ залишається ключовим джерелом доходів російського бюджету. У 2024 році він забезпечив майже 37% надходжень (13,5 трлн рублів). Востаннє ставка змінювалась у 2019 році - з 18% до 20%. Тепер же влада змушена знову йти на цей крок, адже інші податки вже були підвищені, але суттєвого ефекту не дали.

Прогнози щодо дефіциту бюджету на кінець 2025 року коливаються у межах 5-8 трлн рублів, тоді як заплановані на 2026 рік 2,2 трлн виглядають нереалістично.

Чому збори не рятують бюджет

Першими нові рішення вдарять по банківському сектору. До Держдуми внесено законопроєкт про разовий податок у 10% на надприбутки кредитних організацій.

Модель повторює схему 2023 року, коли аналогічний збір з великих компаній приніс бюджету 315 млрд рублів. Цього разу уряд очікує від банків близько 200 млрд рублів - суми, яка не здатна перекрити навіть частину рекордного дефіциту.

Такі кроки не є стратегією розвитку, а лише спробою заткнути діри у бюджеті. Податок на надприбутки у 2023 році не став вирішальним інструментом, і нинішні нововведення теж не принесуть системного ефекту. Підвищення ПДВ у Росії дедалі очевидніше свідчить про глибоку фінансову кризу.