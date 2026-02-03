Из-за угрозы обстрелов: УЗ ограничила движение поездов в трех областях на 3 февраля

Харьковская область

Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск продолжает оставаться зоной повышенного риска. На этом направлении движение поездов ограничено, пассажирам предлагают воспользоваться автобусным объездом. В УЗ обращают внимание на то, что организованны стыковки.

"Укрзалізниця" также сообщает, что из-за проблем с энергетикой поезд №6159/6160 Золочев - Харьков-Пассажирский задерживается более чем на один час. В связи с этим состав временно будет курсировать по измененному маршруту: Золочев - Шпаковка - Новая Бавария - Харьков-Пассажирский.

Запорожская область

В регионе сохраняется усиленный мониторинг угроз безопасности. По состоянию на 3 февраля запланированы автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем.

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, рекомендуют на подъезде к Днепру действовать по инструкциям поездной бригады и работников вокзала. Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельниково, советуют внимательно следить за сообщениями в приложении и объявлениями на станциях.

В УЗ отмечают, что при условии улучшения ситуации с безопасностью возможен точечный пропуск поездов, однако приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожников.

Сумская область

Несмотря на обстрел Конотопа, движение поездов в регионе не останавливают. Мониторинговые группы "Укрзалізниці" работают в усиленном режиме. В случае прямой угрозы применения БПЛА возможны вынужденные остановки вблизи укрытий.

В "Укрзалізниці" призвали пассажиров следить за обновлениями на официальных ресурсах и обязательно включить push-оповещения в приложении.