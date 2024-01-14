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Из-за вторжения РФ в Украину страдает российская медицина, - британская разведка

Фото: из-за вторжения РФ в Украину страдает российская медицина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за вторжения России в Украину страдает российская медицина. Влияние войны на здравоохранение испытывает на себе гражданское население РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

Российские СМИ ранее сообщали, что население борется за доступ к больничным услугам по всей стране.

Также сообщается о дефиците лекарственных средств, в частности, антибиотиков широкого спектра действия.

"Вероятно, война будет в значительной степени влиять на эту ситуацию, поскольку в госпиталях лечат раненых. Правительство также вынуждено сокращать количество гражданских медицинских учреждений по всей стране из-за нехватки персонала и финансового давления", - говорится в сводке разведки.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 367 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 840 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО навели огонь HIMARS и уничтожили вражеский зенитный комплекс "Оса" на юге Украины.

 

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