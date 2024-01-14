Десять танков и 840 окупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 14 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 000 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили: личного состава – около 370000 (+840) человек ликвидировано;

танков – 6075 (+10) ед;

боевых бронированных машин – 11302 (+33) ед;

артиллерийских систем – 8747 (+19) ед;

РСЗО - 957 ед;

средства ПВО – 648 (+2) ед;

самолетов – 329 ед;

вертолетов - 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13);

крылатые ракеты – 1814 (+8);

корабли /катера - 23 ед;

подводные лодки – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 11667 (+35) ед;

специальная техника – 1353 (+8); Ситуация на фронте Украинские военные отразили 17 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.