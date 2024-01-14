Десять танков и 840 окупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Фото: украинские военные (GettyImages)
Потери России в войне в Украине к утру воскресенья, 14 января, составили 840 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 000 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 19 артсистем и 35 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 370000 (+840) человек ликвидировано;
- танков – 6075 (+10) ед;
- боевых бронированных машин – 11302 (+33) ед;
- артиллерийских систем – 8747 (+19) ед;
- РСЗО - 957 ед;
- средства ПВО – 648 (+2) ед;
- самолетов – 329 ед;
- вертолетов - 324 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13);
- крылатые ракеты – 1814 (+8);
- корабли /катера - 23 ед;
- подводные лодки – 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 11667 (+35) ед;
- специальная техника – 1353 (+8);
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили 17 атак противника на Марьинском направлении, продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава противника.
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