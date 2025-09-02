Тротиловый кризис: NYT раскрыл, как война РФ против Украины повлияла на запасы взрывчатки в США
Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой тротила (тринитротолуола) на фоне войны России против Украины. Его используют в производстве оружия и добыче полезных ископаемых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Тротиловые заводы в США закрылись в 1980-е годы из-за опасных отходов производства.
После этого его поставляли иностранные компании, преимущественно из Украины, России, Польши и Китая. Они же занимались утилизацией отходов.
Также тротил изымали из взрывчатки списанных боеприпасов. Но в связи с войной в Украине эти источники исчезли.
Польша, которая была единственным уполномоченным поставщиком тротила для Пентагона, также перенаправила его большую часть в Украину для ее оборонных нужд.
Россия и Китай тоже прекратили экспорт тротила в США.
Соединенные Штаты начали строительство нового завода по производству тротила в штате Кентукки, но он начнет работать не раньше 2028 года. К тому же его будут использовать только для военных целей.
Соединенные Штаты используют тротил при строительстве дорог и производстве цемента, для взрывных работ в каменоломнях и на строительстве крупных инфраструктурных объектов.
Как сообщалось ранее, в 2023 году Япония была готова передать Соединенным Штатам тротил к снарядам для Украины.
Речь шла о том, что США хотят подключить японскую компанию к цепочке поставок тротила для доставки взрывчатых веществ на военные заводы, принадлежащие армии США, которые будут упаковывать их в 155-мм гильзы.