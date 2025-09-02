Тротиловый кризис: NYT раскрыл, как война РФ против Украины повлияла на запасы взрывчатки в США

Тротиловые заводы в США закрылись в 1980-е годы из-за опасных отходов производства.

После этого его поставляли иностранные компании, преимущественно из Украины, России, Польши и Китая. Они же занимались утилизацией отходов.

Также тротил изымали из взрывчатки списанных боеприпасов. Но в связи с войной в Украине эти источники исчезли.

Польша, которая была единственным уполномоченным поставщиком тротила для Пентагона, также перенаправила его большую часть в Украину для ее оборонных нужд.

Россия и Китай тоже прекратили экспорт тротила в США.

Соединенные Штаты начали строительство нового завода по производству тротила в штате Кентукки, но он начнет работать не раньше 2028 года. К тому же его будут использовать только для военных целей.

Соединенные Штаты используют тротил при строительстве дорог и производстве цемента, для взрывных работ в каменоломнях и на строительстве крупных инфраструктурных объектов.