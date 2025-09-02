ua en ru
Тротилова криза: NYT розкрив, як війна РФ проти України вплинула на запаси вибухівки у США

США, Вівторок 02 вересня 2025 04:31
Тротилова криза: NYT розкрив, як війна РФ проти України вплинула на запаси вибухівки у США Фото: артилерійські снаряди із тротилом (Вікіпедія)
Автор: Марина Балабан

Сполучені Штати зіткнулися із браком тротилу (тринітротолуолу) на тлі війни Росії проти України. Його використовують у виробництві зброї й видобуванні корисних копалин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Тротилові заводи у США закрились у 1980-ті роки через небезпечні відходи виробництва.

Після цього його постачали іноземні компанії, переважно з України, Росії, Польщі та Китаю. Вони ж займалися утилізацією відходів.

Також тротил вилучали із вибухівки списаних боєприпасів. Але у зв'язку з війною в Україні ці джерела зникли.

Польща, яка була єдиним уповноваженим постачальником тротилу для Пентагону, також переспрямувала його більшу частину в Україну для її оборонних потреб.

Росія і Китай теж припинили експорт тротилу у США.

Сполучені Штати почали будівництво нового заводу з виробництва тротилу у штаті Кентуккі, але він почне працювати не раніше 2028 року. До того ж його використовуватимуть лише для військових цілей.

Сполучені Штати використовують тротил під час будівництва доріг і виробництва цементу, для вибухових робіт у каменоломнях і на будівництві великих інфраструктурних об'єктів.

Як повідомлялось раніше, у 2023 році Японія була готова передати Сполученим Штатам тротил до снарядів для України.

Ішлося про те, що США хочуть підключити японську компанію до ланцюжка постачання тротилу для доставки вибухових речовин на військові заводи, що належать армії США, які упаковуватимуть їх у 155-мм гільзи.

