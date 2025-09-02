Тротилова криза: NYT розкрив, як війна РФ проти України вплинула на запаси вибухівки у США

Тротилові заводи у США закрились у 1980-ті роки через небезпечні відходи виробництва.

Після цього його постачали іноземні компанії, переважно з України, Росії, Польщі та Китаю. Вони ж займалися утилізацією відходів.

Також тротил вилучали із вибухівки списаних боєприпасів. Але у зв'язку з війною в Україні ці джерела зникли.

Польща, яка була єдиним уповноваженим постачальником тротилу для Пентагону, також переспрямувала його більшу частину в Україну для її оборонних потреб.

Росія і Китай теж припинили експорт тротилу у США.

Сполучені Штати почали будівництво нового заводу з виробництва тротилу у штаті Кентуккі, але він почне працювати не раніше 2028 року. До того ж його використовуватимуть лише для військових цілей.

Сполучені Штати використовують тротил під час будівництва доріг і виробництва цементу, для вибухових робіт у каменоломнях і на будівництві великих інфраструктурних об'єктів.