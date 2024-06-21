УЗ назначила дополнительные поезда во Львов и горы в "пиковые" дни: что известно

В Украине вырос спрос на поездки во Львов и горы. УЗ назначила несколько дополнительных поездов - из Киева, Львова, Львова в Рахов и из Коломыи во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Видим рост спроса пассажиров на поезда от столицы до гор, поэтому проработали и назначили на 22, 28 и 30 июня дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов", - говорится в сообщении.

Расписание движения

Поезд "Киев - Львов" будет отправляться из Киева в 8:18, прибывать во Львов в 14:59 и даст возможность удобно добраться дальше гор, ведь имеет согласованную пересадку всего в 23 минуты на дополнительно назначенный поезд №816/815 "Львов - Рахов" .

Поезд №816/815 "Львов - Рахов", в свою очередь, будет отправляться из Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22 и прибывать в Рахов в 21:19. Обратно поезд №816/815 "Рахов - Львов" отправляется из Рахова с 22 июня по субботам и воскресеньям в 3:48 и прибывает во Львов в 10:07.

Со Львова поезд №192/191 "Львов - Киев" будет отправляться со Львова 22, 28 и 30 июня в 14:35 и прибывать в Киев в 21:40.

С сегодняшнего дня, с 21 июня, по пятницам также будет курсировать поезд №815 "Коломыя - Львов". Он будет отправляться в 6:30 и прибывать во Львов в 10:07.

Поезд №816/815 будет проходить по обоим направлениям через станции Ясиня, Лазещина, Ворохта, Татаров-Буковель, Яремче, Надворную, Ивано-Франковск и другие туристические города.