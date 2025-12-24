Из-за ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

"Первые двое суток после атаки порт находился под непрерывными обстрелами. В связи с этим работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - в перерывах между воздушными тревогами, с соблюдением требований правил безопасности для персонала", - отметили в Администрации портов.

Известно, что в этот период специалисты осуществляли поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями. После стабилизации ситуации безопасности боновые заграждения были установлены в полном объеме. К работам были привлечены специализированные суда по сбору загрязняющих веществ.

В ведомстве отметили, что речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду.

"АМПУ со всеми причастными службами принимает все возможные меры для локализации и недопущения дальнейшего распространения загрязнения, с учетом текущих безопасности и погодных условий", - говорится в сообщении организации.