Из-за удара по Хмельницкой области ряд поездов опаздывает и следует в объезд: список

В результате ночных ударов по Хмельницкой области временно ограничено движение поездов в регионе, часть из них будет следовать по объездному пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

"Больше деталей будет сообщено позже. Просим сохранять спокойствие, не выкладывать фото/видеоматериалы с места происшествия до их официального обнародования Генштабом, следите за обновлениями", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Следует ожидать существенной задержки по меньшей мере пяти рейсов на данный момент:

Ранее мы писали, что в Хмельницком сегодня ночью, 13 мая, прозвучала серия взрывов.

В Киевской области сегодня ночью, 13 мая, работают украинские силы ПВО.

Также в Николаеве раздались взрывы, есть пострадавшие. Сообщается, что повреждены предприятия и жилые дома. По меньшей мере, три человека в результате обстрелов получили ранения.

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