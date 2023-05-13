Через удар по Хмельницькій області ряд поїздів спізнюється і слідує в об'їзд: список

Внаслідок нічних ударів по Хмельницькій області тимчасово обмежено рух поїздів у регіоні, частина з них прямуватиме об'їзною колією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укрзалізниці".
Слід очікувати суттєвої затримки щонайменше п'яти рейсів на даний момент:
"Більше деталей буде повідомлено пізніше. Просимо зберігати спокій, не викладати фото/відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом, стежте за оновленнями", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Раніше ми писали, що у Хмельницькому сьогодні вночі, 13 травня, пролунала серія вибухів .
На Київщині сьогодні вночі, 13 травня, працюють українські сили ППО .
Також у Миколаєві пролунали вибухи, є постраждалі. Повідомляється, що пошкоджено підприємства та житлові будинки. Щонайменше троє людей внаслідок обстрілів отримали поранення.
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