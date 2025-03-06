Из-за Трампа обмен разведданными между членами НАТО может под угрозой, - Politico

Как пишет издание, ситуация и так была сложная из-за пророссийской позиции Венгрии и Словакии. Но после сближения Штатов с Россией, появились опасения, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном.

В частности, эти сомнения усилились после сообщений, что США временно прекратили передачу разведданных Украине, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.

По данным Politico, тревогу по поводу будущего обмена разведданными внутри Альянса выразила бывший посол США при НАТО Джули Смит.

А вот бывший офицер канадской разведки Даниэль Стэнтон сказал, что сейчас НАТО нуждается в большем количестве разведданных, но получит их меньше. По его словам, исчезает консенсус относительно того, кто является общим врагом, а значит, "союзники будут менее охотно делиться информацией.

"После катастрофической встречи Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского, - ред.) и Трампа в Белом доме в пятницу, конечно, появилось много вопросов", - сказал один из действующих чиновников НАТО.

По словам другого чиновника, несмотря на "эрозию доверия из-за политики США в отношении Украины", в НАТО все еще верят, что Трамп не имеет серьезных претензий к альянсу, кроме вопросов финансирования.

В то же время издание пишет, что совместная разведка может иметь решающее значение. В частности, рассекречивание США информации о подготовке России к вторжению в Украину в 2022 году помогло сплотить союзников и усилить оборону Киева. Но теперь из-за "политического разворота Трампа" будущее роли США в разведсотрудничестве - под вопросом.

Приостановление обмена разведданными США с Украиной

Накануне СМИ сообщили, что Штаты остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России, но еще передают данные для ударов по позициям россиян на оккупированных территориях.

Позже стало известно о полном прекращении обмена разведывательной информацией. В то же время, источники РБК-Украина в украинских военных кругах сообщили, что никаких изменений в обмене разведданными между странами не произошло.