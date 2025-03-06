Через Трампа обмін розвідданими між членами НАТО може під загрозою, - Politico

Як пише видання, ситуація і так була складна через проросійську позицію Угорщини та Словаччини. Але після зближення Штатів з Росією, з’явилися побоювання, чи безпечно ділитися розвідданими з Вашингтоном.

Зокрема, ці сумніви посилилися після повідомлень, що США тимчасово припинили передачу розвідданих Україні, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів із Росією.

За даними Politico, тривогу з приводу майбутнього обміну розвідданими всередині Альянсу висловила колишня посолка США при НАТО Джулі Сміт.

А ось колишній офіцер канадської розвідки Даніель Стентон сказав, що зараз НАТО потребує більше розвідданих, але отримає їх менше. За його словами, зникає консенсус щодо того, хто є спільним ворогом, а отже, "союзники будуть менш охоче ділитися інформацією.

"Після катастрофічної зустрічі Зеленського (президента України Володимира Зеленського, - ред.) і Трампа в Білому домі у п’ятницю, звісно, що з’явилося багато запитань", - сказав один із чинних посадовців НАТО.

За словами іншого посадовця, попри "ерозію довіри через політику США щодо України", у НАТО все ще вірять, що Трамп не має серйозних претензій до альянсу, окрім питань фінансування.

Водночас видання пише, що спільна розвідка може мати вирішальне значення. Зокрема, розсекречення США інформації про підготовку Росії до вторгнення в Україну у 2022 році допомогло згуртувати союзників і посилити оборону Києва. Але тепер через "політичний розворот Трампа" майбутнє ролі США у розвідспівпраці - під питанням.

Призупинення обміну розвідданими США з Україною

Напередодні ЗМІ повідомили, що Штати зупинили обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії, але ще передають дані для ударів по позиціях росіян на окупованих територіях.

Пізніше стало відомо про повне припинення обміну розвідувальною інформацією. Водночас, джерела РБК-Україна в українських військових колах повідомили, що жодних змін в обміні розвідданими між країнами не відбулося.