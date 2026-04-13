Канада может отменить визы для украинцев: как это будет работать
Канадская правящая партия проголосовала за отмену визового режима для украинцев при краткосрочных поездках - в соответствии с практикой стран ЕС. Решение было принято на партийном съезде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Либеральной партии Канады.
Что решили
Либералы призвали правительство отменить визу для украинцев, которые едут в Канаду на срок до 90 дней в течение шести месяцев. Вместо этого предлагается ввести электронную визу - именно так сейчас въезжают граждане стран Евросоюза.
"Этот подход подтверждает лидерство Канады и моральное обязательство поддерживать Украину и демократические ценности", - говорится в тексте резолюции.
Съезд Либеральной партии - это внутреннее партийное мероприятие, которое проходит раз в два года. Там определяют приоритеты и стратегию. В этом году собрание прошло в Монреале.
Резолюция фиксирует позицию партии, однако пока еще не является правительственным решением. То есть безвиз пока не введен - и неизвестно, когда это произойдет.
Кстати, либералы уже поддерживали эту идею раньше - еще на съезде 2016 года. Но дальше деклараций дело так и не пошло.
Тем временем канадское правительство продлило программу CUAET - она позволяет украинцам легально жить и работать в стране. Те, кто приехал в Канаду до 31 марта 2024 года, могут подать заявку на трехлетнее продление разрешения - до 31 марта 2027-го.
Как сообщало РБК-Украина, с 10 апреля в Европе заработала автоматизированная система регистрации въезда и выезда - EES. Она заменяет штампы в паспортах на цифровой учет: при пересечении границы у путешественников сканируют лицо и берут отпечатки пальцев.
Новые правила касаются всех граждан третьих стран - как тех, кто едет с визой, так и безвизовых. Исключение - владельцы видов на жительство в ЕС и долгосрочных национальных виз. Отказ от сдачи биометрии является основанием для запрета въезда.