Канада может распасться: сепаратисты Альберты инициируют референдум

Сепаратисты в провинции Альберта заявили о сборе необходимого количества подписей для референдума о выходе из состава Канады. Если процедуру согласуют, богатая нефтью провинция сможет провести голосование уже этой осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Newsweek .

Активисты сепаратистского движения Stay Free Alberta подали в Избирательную комиссию почти 302 000 подписей. Это значительно превышает необходимый минимум в 178 000 голосов. Однако путь к реальному волеизъявлению остается сложным.

Судья временно запретил проверять подлинность подписей. Административные барьеры пока не дают запустить официальную процедуру и чиновники провинции ждут завершения правовой проверки. Только после этого можно будет говорить о следующих шагах.

Что нужно для референдума

Если суд отменит ограничения, Избирательная комиссия начнет немедленную верификацию. После этого правительство провинции сможет утвердить текст вопроса и назначить день выборов. Ориентировочная дата - 19 октября.

Премьер Альберты Даниэль Смит обещает провести референдум при соблюдении всех условий. В то же время чиновница не поддерживает идею полного отделения.

Пресс-секретарь премьера провинции прокомментировал ситуацию для Newsweek:

"Наше правительство четко заявило: мы поддерживаем сильную и суверенную Альберту в рамках объединенной Канады. Это означает, что Альберта остается провинцией Канады, одновременно продвигая провинциальную автономию и борясь за отмену политики Оттавы, которая вредит альбертянам и нарушает наши конституционные права".

Сопротивление коренных народов

Против отделения уже выступили коренные народы Канады. Их адвокаты утверждают, что независимость разрушит договорные права аборигенов, а эти права защищены статьей 35 Конституции Канады. Судья Шайна Леонард разрешила собирать подписи, но заблокировала их проверку до завершения рассмотрения сути спора.

Правительство провинции пытается сохранить баланс. Министр по делам коренных народов Раджа Сони отметил:

"Конституция является высшим законом страны. Защита прав коренных народов должна оставаться в силе независимо от политических дебатов по автономии".

Какие шансы на отделение Альберты

Букмекеры и рынки прогнозов настроены скептически относительно успеха сепаратистов. По состоянию на вчера оценки выглядят так:

платформа Kalshi оценивает шансы на проведение референдума в 19,3 процента;

ресурс Polymarket дает еще меньше - всего 14 процентов.

Пока сепаратисты празднуют промежуточную победу со сбором подписей, но реальный вывод провинции из состава страны остается под большим вопросом. В целом, сама попытка уже стала самым громким политическим вызовом для канадских властей за последние десятилетия, заключает издание.

Какие еще есть сепаратистские движения в Канаде и США

Канада

Квебекский блок (Bloc Québécois) и Партия Квебека. Они требуют полного суверенитета для франкоязычной провинции Квебек. Главные аргументы - защита французского языка и уникальной культуры. Провинция уже проводила два референдума, и в 1995 году для победы сторонникам единства не хватило всего 1% голосов.

Партия Буффало (Saskatchewan). Сепаратисты из провинции Саскачеван требуют значительного расширения автономии или полного отделения. Их цель - самостоятельный контроль над природными ресурсами и выход из-под влияния федеральных законов, которые они считают вредными для фермеров.

США

Техасское национальное движение (Texas Nationalist Movement или Texit). Одно из самых медийных движений в Штатах. Сторонники "Текзита" требуют, чтобы Техас стал независимым государством. Их аргументы - конституционное право на сецессию, желание самостоятельно охранять границу с Мексикой и оставлять все налоги внутри штата.

Yes California (Calexit). Движение за выход Калифорнии из состава США. Активисты считают, что штат является пятой экономикой мира и может процветать самостоятельно. Они стремятся построить прогрессивную страну, которая не будет зависеть от политических распрей в Вашингтоне и "устаревших" федеральных законов.

Партия независимости Аляски (Alaskan Independence Party). Требуют проведения референдума о статусе штата. Их главная цель - возвращение Аляске статуса независимой территории или по крайней мере получение полной собственности на все земли и ресурсы региона, которые сейчас контролирует федеральное правительство.

Движение за независимость Нью-Гемпшира (NH Independence). Сравнительно молодая, но агрессивная группа. Они продвигают идею мирного выхода из состава США. Их платформа базируется на либертарианских ценностях: минимум налогов, отсутствие вмешательства государства в жизнь граждан и полная финансовая независимость от федерального центра.