В Кривом Роге снова возросло количество пострадавших из-за атаки РФ

В Кривом Роге до 17 возросло количество пострадавших после российской атаки. Оккупанты обстреляли город 24 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины, Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Кривой Рог. В результате вчерашнего вражеского ракетного удара погиб 1 человек, еще 17 пострадали, в том числе 2 ребенка", - говорится в сообщении МВД Украины.

Как отметил глава ОВА Сергей Лысак, погиб 43-летний мужчина, 17 человек пострадали, среди них девушки 14 и 16 лет, госпитализированы 12 раненых.

По данным правоохранителей, аварийно-спасательные работы завершены.

Последствия атаки

В доме, куда попали оккупанты, разрушен подъезд с четвертого по первый этажи.

Еще 4 многоквартирных дома повреждены. Разрушены и 9 магазинов, 3 заведения питания, более двух десятков авто.