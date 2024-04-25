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Россияне ударили по Балаклее: "прилет" возле вокзала, есть пострадавшие

Балаклея, Четверг 25 апреля 2024 17:18
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Россияне ударили по Балаклее: "прилет" возле вокзала, есть пострадавшие Иллюстративное фото: россияне ударили по Балаклее (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 25 апреля, обстреляли Балаклею Харьковской области. Попадание зафиксировано возле вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", - написал Синегубов.

Он уточнил, что предварительно известно о пятерых пострадавших. Ранения получили два мужчины и три женщины.

Детали устанавливают. На месте атаки работают все службы.

Обновлено 17:20

Количество пострадавших в Балаклее возросло до семи.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, Харьковская область регулярно находится под атаками российских оккупантов. Это объясняется тем, что регион граничит с Россией. Также там ведутся активные боевые действия возле Купянска.

3 апреля Синегубов в интервью РБК-Украина рассказал, что оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается как Харькова, так и других населенных пунктов.

Для атак враг, в частности, использует управляемые авиабомбы, которые приводят к значительным разрушениям. Таким вооружением солдаты РФ бьют по гражданской инфраструктуре.

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