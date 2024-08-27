Россияне атаковали бригаду "скорой", которая спешила на помощь раненому в Херсоне
Российские оккупанты сегодня, 27 августа, ударили по бригаде "скорой" в Херсоне. Медики ехали на вызов после очередного обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Городской военной администрации Херсона Романа Мрочко в Telegram.
По его словам, медики, которые ехали на помощь раненому 63-летнему мужчине в Днепровском районе, попали под удар. Пострадали трое медработников. Также было повреждено авто.
Бригаду "скорой" отвезли в одну из херсонских больниц.
"Трое медработников - женщина 59 и мужчины 46 и 64 лет получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также контузию", - рассказал Мрочко.
Он уточнил, что россияне для атаки использовали беспилотник.
Обстрелы Херсона
Стоит заметить, что российские оккупанты практически постоянно обстреливают Херсон. Это объясняется тем, что враг все еще контролирует левобережье Херсонской области.
В частности, 24 августа стало известно, что в результате очередной атаки россиян в Херсоне пострадал младенец.
При этом в конце июля из-за российского удара в Херсоне погибла женщина.
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