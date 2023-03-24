ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Через год после удара. Россияне признали потерю корабля "Саратов"

Новина українською →
Крым, Пятница 24 марта 2023 22:22
Через год после удара. Россияне признали потерю корабля "Саратов" Фото: россияне подтвердили потерю корабля "Саратов" (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 марта, ровно через год после удара, россияне признали, что в прошлом году потеряли корабль "Саратов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание News.ru.

Командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота России Феликс Меньков подтвердил, что в 2022 году во время боевых действий был уничтожен крупный десантный корабль "Саратов".

"Год назад мы во время ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", - добавил контр-адмирал.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал видео, как украинские военные уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске год назад.

Как сообщалось, с начала вторжения РФ в Украину украинские Силы обороны уничтожили 18 российских кораблей.

Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Саратов Российская Федерация Вооруженные силы Украины Крим Война России против Украины
NEWS
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
Тарифы на электроэнергию не будут меняться до конца апреля, - Шмыгаль
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию