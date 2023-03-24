ua ru
Пт, 24 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Залужный показал видео, как ВСУ уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске год назад

Новина українською →
Украина, Пятница 24 марта 2023 12:00
Залужный показал видео, как ВСУ уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске год назад Фото: Залужный показал видео, как ВСУ уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске (иллюстрация/t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 24 марта, исполняется ровно год с того момента, как украинские военные нанесли ракетный удар по базе оккупантов в морском порту временно оккупированного Бердянска. Тогда был уничтожен один из флагманов флота РФ - "Саратов", еще 4 корабля были повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

"Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", - рассказал он.

Залужный отметил, что миф о "неуязвимости российского флота" разрушен точными ударами ВСУ.

"Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не узнает покоя: ни на суше, ни на воде", - констатировал он.

Как сообщалось, с начала вторжения РФ в Украину украинские Силы обороны уничтожили 18 российских кораблей.

Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов, 23 ББМ и 5 БПЛА за сутки
DAILY
Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Партнер, а не союзник. Какую роль выбрала Турция в войне и что может ее изменить