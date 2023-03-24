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Через рік після удару. Росіяни визнали втрату корабля "Саратов"

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Крим, П'ятниця 24 березня 2023 22:22
Через рік після удару. Росіяни визнали втрату корабля "Саратов" Фото: росіяни підтвердили втрату корабля "Саратов" (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 24 березня, рівно через рік після удару, росіяни визнали, що торік втратили корабель "Саратов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання News.ru.

Командир Кримської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії Фелікс Меньков підтвердив, що у 2022 році під час бойових дій було знищено великий десантний корабель "Саратов".

"Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання БДК "Саратов". Втратили особовий склад десантного корабля "Саратов", "Новочеркаськ", "Цезар Куніков", - додав контр-адмірал.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео, як українські військові знищили один з флагманів флоту РФ у Бердянську рік тому.

Як повідомлялося, з початку вторгнення РФ до України українські Сили оборони знищили 18 російських кораблів.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

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