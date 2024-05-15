RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за проблем с бронированием рынок автоперевозок на грани остановки, - ассоциация

Фото: рынок автоперевозок на грани остановки (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Из-за несовершенных норм бронирования, а также в связи со вступлением в силу с 18 мая закона о мобилизации, рынок международных автоперевозок может оказаться на грани остановки.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Минпром".

"Последнее время мы видим тенденцию к сокращению количества грузового транспорта в международном направлении. Водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска, а такие случаи уже есть. Мы считаем, что это в скором времени может привести к определенному коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом! Поэтому мы вместе с участниками рынка обращаемся в государственные органы с призывом создать прозрачную и понятную систему бронирования», – сказал Балин.

По его словам, правительство готовит новый порядок бронирования, и, по мнению участников рынка, транспортную отрасль также следует рассматривать как критически важную для существования экономики - на уровне с агросектором, IT и другими.

В ассоциации предложили на законодательном уровне принять решение о том, что бронированию должны подлежать предприятия, начавшие свою деятельность до 2022 года, имеющие лицензии на международные автоперевозки и подтвержденные факты пересечения государственной границы.

Также все работники в таких компаниях должны быть официально трудоустроены еще до начала полномасштабного вторжения.

"Я не думаю, что по нашему рынку статус критичности смогут получить более 10% компаний. Слишком сложны критерии, которым нужно отвечать. Но нам нужно отыскать с государством баланс в потребностях для ВСУ, для экономики, в частности для автомобильного транспорта, который с начала войны обеспечил огромный объем экспортно-импортных операций из-за закрытия портов", – добавил он.

Бронирование от мобилизации

Напомним, работники критически важных предприятий и органов государственной власти могут быть забронированы от мобилизации. Сейчас это регулируется постановлением Кабмина от 27.01.2023 №76.

Кабмин до 17 мая должен определиться с новым порядком бронирования. В настоящее время правительство работает над разработкой соответствующих актов.

Ранее Кабмин изменил порядок бронирования и передал согласование списков военнообязанных от Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерству обороны. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине