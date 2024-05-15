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Через проблеми з бронюванням ринок автоперевезень на межі зупинки, - асоціація

Фото: ринок автоперевезень на межі зупинки (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через недосконалі норми бронювання, а також у зв’язку із набранням чинності з 18 травня закону про мобілізацію, ринок міжнародних автоперевезень може опинитися на межі зупинки.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мінпром".

"Останній час ми бачимо тенденцію до скорочення кількості вантажного транспорту у міжнародному напрямку. Водії відмовляються виходити в рейси, бо бояться, що їх зупинять на пунктах пропуску, а такі випадки вже є. Ми вважаємо, що це вже незабаром може призвести до певного колапсу не лише транспортної галузі в Україні, а й в економіці загалом! Тому ми разом з учасниками ринку звертаємося до державних органів із закликом створити прозору та зрозумілу систему бронювання", – сказав Балін.

За його словами, наразі уряд готує новий порядок бронювання, і, на думку учасників ринку, транспортну галузь також слід розглядати як критично важливу для існування економіки - на рівні з агросектором, IT та іншими. 

В асоціації запропонували на законодавчому рівні ухвалити рішення про те, що бронюванню мають підлягати ті підприємства, які розпочали свою діяльність до 2022 року, мають ліцензії на міжнародні автоперевезення і підтверджені факти перетину державного кордону. 

Також всі працівники в таких компаніях мають бути офіційно працевлаштованими ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Я не думаю, що по нашому ринку статус критичності зможуть отримати більше 10% компаній. Занадто складні критерії, яким потрібно відповідати. Але нам потрібно відшукати з державою баланс у потребах для ЗСУ, для економіки, зокрема для автомобільного транспорту, який з початку війни забезпечив величезний обсяг експортно-імпортних операцій через закриття портів", – додав він.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, працівники критично важливих підприємств та органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Зараз це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 року №76.

Кабмін до 17 травня повинен визначитися з новим порядком бронювання. Зараз уряд працює над розробкою відповідних актів.

Раніше Кабмін змінив порядок бронювання та передав погодження списків військовозобов’язаних від Генерального штабу Збройних сил України до Міністерства оборони. Як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

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Мобілізація в Україні