Из-за наводнений в Польше и Чехии отменены поезда в Украину, - УЗ

Из-за наводнений в Польше и Чехии временно отменены ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"По состоянию на данный момент, оба поезда из Праги - в Чоп и в Перемышль - до сих пор на территории Чехии и без шансов успеть на свои стыковочные украинские рейсы", - говорится в сообщении.
В УЗ подчеркнули, что готовы принять пассажиров с билетами на сегодняшние поезда на любой рейс аналогичного направления в течение ближайших суток на любые свободные места без обмена билетов.
"Что касается пассажиров из Украины, следующих на свою стыковку на пражском направлении, то советуем связаться с вашим чешским или польским оператором железной дороги и уточнить расписание следующих рейсов. Есть высокая вероятность того, что пассажирам стоит запланировать ночевку в городе стыковки", - предупредили в компании.
15 сентября Европу накрыла непогода. Например, Австрию засыпало снегом в сентябре.
Снегопады фиксируются в нижней Австрии, самой густонаселенной провинции страны после Вены. Там объявили чрезвычайное положение.
Кроме того, в других регионах Австрии фиксируются наводнения. Местные власти готовятся к возможным последствиям стихии. То же касается и Польши.
Как сообщалось, Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента. Жара задержится и в Украине.
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