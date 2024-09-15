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Через повені у Польщі та Чехії скасовані поїзди до України, - УЗ

Фото: через повені у Польщі та Чехії скасовані поїзди до України (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Через повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Станом на зараз, обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси", - йдеться у повідомленні. 

В УЗ наголосили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо звязатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", - попередили у компанії. 

Негода у Європі

15 вересня Європу накрила негода. Наприклад, Австрію засипало снігом у вересні.

Снігопади фіксуються в нижній Австрії, густонаселеній провінції країни після Відня. Там оголосили надзвичайний стан.

Крім того, в інших регіонах Австрії фіксуються повені. Місцева влада готується до можливих наслідків стихії. Теж стосується і Польщі.

Як повідомлялось, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту. Спека затримається і в Україні.

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