Через повені у Польщі та Чехії скасовані поїзди до України, - УЗ

"Станом на зараз, обидва поїзди з Праги - до Чопа і до Перемишля - досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси", - йдеться у повідомленні.

В УЗ наголосили, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо звязатися з вашим чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", - попередили у компанії.

Негода у Європі

15 вересня Європу накрила негода. Наприклад, Австрію засипало снігом у вересні.

Снігопади фіксуються в нижній Австрії, густонаселеній провінції країни після Відня. Там оголосили надзвичайний стан.

Крім того, в інших регіонах Австрії фіксуються повені. Місцева влада готується до можливих наслідків стихії. Теж стосується і Польщі.