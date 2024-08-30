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Европу ожидает необычно теплый сентябрь после аномальной летней жары

Украина, Пятница 30 августа 2024 08:57
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Европу ожидает необычно теплый сентябрь после аномальной летней жары Фото: погода в сентябре в Европе будет теплее обычного (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента. Жара задержится и в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По прогнозам Atmospheric G2, в начале месяца на материке ожидается температура на 5-8 градусов выше 30-летнего среднего значения. Особенно тепло будет на юге Германии, на Балканах, в Украине и в странах Балтии, сказал Мэтью Дросс, метеоролог из компании Maxar Technologies.

Как отмечает Bloomberg, глобальное потепление продлевает летнюю жару в Европе на сентябрь и даже октябрь. Это увеличивает угрозу экстремальных погодных явлений, таких как наводнения, сильные штормы и лесные пожары, но более мягкие условия также могут задержать начало отопительного сезона, как в 2023 году.

Европу ожидает необычно теплый сентябрь после аномальной летней жары

www.bloomberg.com

Сентябрь важен для энерготрейдеров, поскольку контракты на отопительный сезон заключаются в конце месяца. Растущий спрос на охлаждение поднял цены на электроэнергию до рекордных значений в Италии в августе, но зима станет более серьезным испытанием для всего региона.

По словам Джейсона Николса, метеоролога AccuWeather, в некоторых регионах, включая большую часть Испании, Балканы и Восточную Европу, засуха сохранится и в сентябре.

На вторую половину месяца прогноз неопределенный, поскольку он будет зависеть от влияния теплого Атлантического океана и нарождающегося явления Ла-Нинья, сказал Максар. Атлантические температуры были близки к рекордно высоким в течение нескольких месяцев, и исторически это согревало Европу в сентябре.

Остатки тропических фронтов также могут стать "темным пятном" сентября, потенциально обрушив на Великобританию, Францию и Испанию сильные дожди и ветры, сказал Николс из AccuWeather. На прошлой неделе остатки урагана "Эрнесто" стали причиной объявления желтого уровня погодной опасности в Шотландии, поскольку со стороны Атлантики пришел шторм "Лилиан".

Напомним, что июль 2024 года вошел в пятерку самых жарких в истории Киева. За месяц в Киеве было зафиксировано 13 температурных рекордов. В конце августа жара вернулась в Украину, а в Киеве температурные рекорды обновлялись три дня подряд после 25 августа.

Укргидрометцентр прогнозирует, что в сентябре температура в Украине будет на 2 градуса выше нормы.

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