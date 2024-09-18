Из-за наводнений в Европе может испортится качество воды в Одессе и области из-за загрязнения Дуная и Днестра. Об ухудшении ситуации специалисты сообщат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

"В связи со сложными погодными условиями, накрывшими соседние страны (Молдову, Румынию, Польшу и Чехию), существует угроза загрязнения поверхностных водоемов, в том числе рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, источники питьевого водоснабжения части населения Одесской области", - говорится в сообщении

Как отмечают в Центре, для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций усилен ряд мер, связанных с мониторингом качества питьевого водоснабжения, постоянным контролем за состоянием здоровья населения региона.

"При осложнении эпидемической ситуации будет проинформировано дополнительно. Ситуация находится под постоянным контролем", - констатируют специалисты.