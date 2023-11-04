Из-за мощного шторма в Европе погибли по меньшей мере 14 человек

В Тоскане из-за наводнений люди не могли выйти из своих домов. Непогода затопила больницы. В Италии погибли не менее 6 человек. Представители службы гражданской защиты Италии сообщили, что за три часа от прибрежного города Ливорно до внутренней долины Муджелло выпало 200 миллиметров дождя, что повлекло за собой разлив рек.

"Была беспрецедентная волна водяных бомб", - заявил губернатор Тосканы Эудженио Джани.

В течение дня 3 ноября шторм двигался по Европе на восток. Многие дороги затопило, в Албании полиция сообщила, что водитель погиб, когда не справился с управлением их-за воды и врезался в барьеры.

"Киран" задел и адриатическое побережье Балкан, где наблюдались сильные волны и ветер, который вырывал с корнями деревья и срывал крыши. Хорватии пришлось остановить паромы, соединявшие ее острова с побережьем.

Климатологи говорят, что изменение климата привело к большему количеству осадков во время таких штормов, что часто приводит к более серьезным последствиям.

Шторм "Киран" также привел к гибели не менее 7 человек, когда он прокатился в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии 2 ноября. Непогода разрушила дома, вызвала хаос на дорогах и обесточила большое количество населенных пунктов.

Мощный шторм "Киран" в Европе

В Бельгии из-за обрушившейся на Европу непогоды погиб 5-летний мальчик из Украины. Ребенок играл на детской площадке, когда на него упала ветка.

Сильный ветер и дождь убили двух человек во Франции и Испании. Кроме этого, 1,2 миллиона французских домохозяйств остались без электричества.