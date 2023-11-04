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Через потужний шторм в Європі загинули щонайменше 14 людей

Фото: в Європі вирує потужний шторм "Кіріан", загинули щонайменше 14 людей (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потужний шторм "Кіран", який вирує в Європі спричинив повені у великій частині італійського регіону Тоскана, внаслідок чого загинули люди. Кількість загиблих на континенті досягла щонайменше 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

В Тоскані через повені люди не могли вийти зі своїх будинків. Негода затопила лікарні. В Італії загинули щонайменше 6 людей. Представники служби цивільного захисту Італії повідомили, що за три години від прибережного міста Ліворно до внутрішньої долини Муджелло випало 200 міліметрів дощу, що спричинило розлив річок.

"Була безпрецедентна хвиля водяних бомб", - заявив губернатор Тоскани Еудженіо Джані.

Протягом дня 3 листопада шторм рухався на Європою на схід. Багато доріг затопило, в Албанії поліція повідомила, що водій загинув, коли не впорався з керуванням через воду і врізався в бар'єри.

"Кіран" зачепив й адріатичне узбережжя Балкан, де спостерігались сильні хвилі й вітер, який виривав із корінням дерева і зривав дахи. Хорватії довелось зупинити пороми, що з'єднували її острови з узбережжям. 

Кліматологи кажуть, що зміна клімату  призвела до більшої кількості опадів під час таких штормів, що часто призводить до серйозніших наслідків.

Шторм "Кіран" також спричинив загибель щонайменше 7 людей, коли він прокотився в Іспанії, Франції, Бельгії, Нідерландах і Німеччині 2 листопада. Негода зруйнувала будинки, спричинила хаос на дорогаз та знеструмила велику кількість населених пунктів.

Потужний шторм "Кіран" в Європі

У Бельгії через негоду, яка обрушилась на Європу загинув 5-річний хлопчик з України. Дитина гралася на дитячому майданчику, коли на нього впала гілка. 

Сильний вітер та проливний дощ вбили двох людей у Франції та Іспанії. Крім цього, 1,2 мільйона французьких домогосподарств залишилися без електрики.

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