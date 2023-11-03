В Бельгии из-за шторма погиб ребенок из Украины

Из-за мощного шторма Киаран, который в последние несколько дней накрыл страны Европы, погиб ребенок из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийские СМИ и комментарий МИД Украины.

Чрезвычайная ситуация произошла в Бельгии. На тот момент в стране уже были отменены авиарейсы, а людей призывали не покидать дома без крайней необходимости.

Шторм Киаран, пришедший после шторма Бабет две недели назад, был вызван мощным налетевшим из Атлантики потоком. Шторм принес сильные ливни и мощные ветры со скоростью до 200 км/ч.

Жертвы шторма

В настоящее время из-за урагана Киаран погибли по меньшей мере десять человек. В частности, три жителя Бельгии.

По данным СМИ, в Бельгии погиб 5-летний мальчик из Украины. Ребенок играл на детской площадке, когда на него упала ветка. Мальчика с травмами доставили в больницу, но через несколько часов он скончался.

Комментарий МИД

Министерство иностранных дел Украины в комментарии РБК-Украина подтвердило информацию о гибели ребенка.

"Можем подтвердить гибель украинского мальчика в Генте по причине несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии в связи с полицией и социальными службами, а также родными", - сообщили в министерстве.

Непогода в Украине

Напомним, что в субботу, 28 октября, западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер вызвал древопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в половине областей. Было обесточено более 300 тысяч потребителей.

Мы также писали, что в Киеве из-за штормового ветра погибли два человека.

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