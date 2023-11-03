Европу атакует невиданный шторм: есть жертвы, непогода надвигается на Польшу

Мощный шторм Киаран накрыл страны Европы в течение последних нескольких дней. В результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, среди них ребенок из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Rzeczpospolita.

Шторм Киаран, пришедший после шторма Бабет две недели назад, был вызван мощным налетевшим из Атлантики потоком. Шторм принес сильные ливни и мощные ветры со скоростью до 200 км/ч.

Во Франции из-за шторма более 1,2 млн домохозяйств остались без света. Также известно, что погиб водитель грузовика, когда на него упало дерево. По данным МВД Франции, в результате урагана пострадали не менее 15 человек.

Нормандские острова являлись одними из наиболее пострадавших районов Британии. Из-за сильных дождей образовались настоящие наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Британии. Шквальный ветер срывал крыши, выбивал окна и выкорчевывал деревья.

Последствия урагана Киаран также ощутили на юге Испании и Португалии. В нескольких регионах объявлен красный уровень тревоги. Поваленные стихией деревья повлекли за собой перебои с электроснабжением и движением железной дороги. Предупреждение о непогоде было объявлено в девяти регионах Италии.

Шторм также накрыл Нидерланды и Бельгию. Там отменили авиарейсы, а людей призывают находиться в домах.

Жертвы

Из-за урагана Киаран погибли по меньшей мере десять человек. Известно, что жертвами стали водитель грузовика, погибшего на севере Франции, 70-летний мужчина, выпавший с балкона во французском Гавре, женщина из Мадрида, трое жителей Бельгии, жители Нидерландов, Германии и Италии.

По данным СМИ, в Бельгии погиб 5-летний мальчик из Украины. Ребенок играл на детской площадке, когда на него упала ветка. Мальчика с травмами доставили в больницу, но через несколько часов он скончался.

Ураган может усилиться

Хотя жители Франции сообщили, что шторм Киаран уже идет на убыль, для других стран Европы угроза остается. Метеорологи предупреждают о сильных волнах, мощных ветрах и ливнях. Сегодня непогода может дойти до восточной Европы, в частности, до соседней Польши.

Синоптики говорят, что шторм в Польше не повлечет за собой такие последствия, как в других странах, но изменение погоды точно будет ощутимо. Вероятно, страну накроют дожди, ветры до 75 км/ч, а температура воздуха упадет.

Также поляков предупредили о возможных отключениях света из-за непогоды и попросили убрать вещи, которые может отнести ветер.

Недавння непогода в Украине

В субботу, 28 октября, западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер вызвал деревопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в половине областей. Было обесточено более 300 тысяч потребителей.

Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра погибли два человека.