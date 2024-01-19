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Из-за ряда рисков. В Офисе генпрокурора объяснили размер залога для Мазепы

Фото: Игорь Мазепа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Кава

По мнению прокуроров, по делу бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы существует много рисков. Именно поэтому прокуратура требует для него залог в размере 700 млн. гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

"Размер залога не должен дублировать сумму установленного в уголовном производстве ущерба. Обосновывая ходатайство об избрании меры пресечения прокурор указывает на риски, предусмотренные УПК Украины", - пояснили прокуроры.

В то же время, по их словам, один из основных рисков по делу Мазепы – это его возможное укрывательство от правосудия. Ведь бизнесмен был задержан при попытке уехать за пределы Украины.

"Кроме того, в рамках производства есть другие подозреваемые, которые в настоящее время находятся в розыске и на которых может оказываться влияние со стороны подозреваемого. Также была учтена тяжесть инкриминируемого преступления, связанного с созданием преступной организации, наказание за которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет, а также имущественное состояние подозреваемого", - отметили в Офисе генпрокурора.

Кто такой Игорь Мазепа

Он родился в Киеве, а в 1997 году приступил к карьере инвестиционным банкиром российско-американской компании Prospect Investments. Уже в 2004 году Мазепа учредил и стал генеральным директором IC Concorde Capital. Компания сегодня является одним из лучших инвестиционных банков Украины.

Напомним, вчера источники РБК-Украина сообщили, на границе с Польшей, на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" был задержан украинский бизнесмен Игорь Мазепа, являющийся главой инвестиционной Concorde Capital. Параллельно с этим были проведены обыски в офисе компании.

По данным источников, дело связано с получением права на землю для того, чтобы построить коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе под Киевом. Стоит отметить, что Goodlife Park был построен еще в 2013 году. Площадь коттеджного городка составляет 40 га. Он расположен в 12 километрах от Киева.

А уже сегодня ДБР официально подтвердило задержание бизнесмена.

Сегодня же Мазепа прибыл в Печерский райсуд Киева, где ему избирают меру пресечения.

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