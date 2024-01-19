Через низку ризиків. В Офісі генпрокурора пояснили розмір застави для Мазепи

"Розмір застави не має дублювати суму встановлених у кримінальному провадженні збитків. Обґрунтовуючи клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор вказує на ризики, передбачені КПК України", - пояснили прокурори.

Водночас, за їх словами, один з основних ризиків у справі Мазепи - це його можливе переховування від правосуддя. Адже бізнесмен був затриманий під час спроби виїхати за межі України.

"Крім того, в межах провадження є інші підозрювані, які на даний час перебувають в розшуку і на яких може здійснюватися вплив з боку підозрюваного. Також було враховано тяжкість інкримінованого злочину, пов’язаного зі створенням злочинної організації, покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк до 12 років, а також майновий стан підозрюваного", - зауважили в Офісі генпрокурора.

Хто такий Ігор Мазепа

Він народився в Києві, а в 1997 році розпочав кар’єру інвестиційним банкіром російсько-американської компанії Prospect Investments. Вже у 2004 році Мазепа заснував і став генеральним директором IC Concorde Capital. Компанія сьогодні є однією з найкращих інвестиційних банків України.

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна повідомили, на кордоні з Польщею, на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" був затриманий український бізнесмен Ігор Мазепа, який є головою інвестиційної Concorde Capital. Паралельно з цим були проведені обшуки в офісі його компанії.

За даними джерел, справа пов'язана з отриманням права на землю для того, щоб збудувати котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park у районі Вишгороду під Києвом. Варто зауважити, що Goodlife Park збудували ще у 2013 році. Площа котеджного містечка складає 40 га. Він розташований за 12 кілометрів від Києва.

А вже сьогодні ДБР офіційно підтвердило затримання бізнесмена.

Сьогодні ж Мазепа прибув до Печерського райсуду Києва, де йому обирають запобіжний захід.

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